طلب لافت من جورج وسوف للأمن في حفله بالعراق-فيديو

الوكيل الإخباري - طالب المطرب الكبير جورج وسوف المسؤولين عن النظام والأمن في إحدى حفلاته الغنائية بالسماح لجمهوره بالاقتراب منه ومن المسرح.
ونشر جورج وسوف عبر حسابه في "تويتر" فيديو من الحفل الذي أحياه في بغداد بالعراق، ظهر فيه على المسرح وهو يخاطب المنظمين قائلا : "خلوا الناس تقرب شوية معليش، مش هياكلوني يا ناس، هدول بيحبوني".
حب متبادل مع جمهور العراق الحلو ❤#العراق #بغداد #نادي_الصيد_العراقي #جورج_وسوف pic.twitter.com/OxcKkcbUcQ— Georges Wassouf (@wassouf) March 27, 2022
كما نشر جورج وسوف صورة من الحفل وعلق عليها ممازحا قائد الفرقة الموسيقية بقوله: "مايسترو ايلي العليا جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟"
مايسترو ايلي العليا جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟ 😉😁😘#بغداد #ايلي_العليا #جورج_وسوف @eliealia2 pic.twitter.com/uJbOiZ9bVa— Georges Wassouf (@wassouf) March 27, 2022
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