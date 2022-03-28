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الإثنين، 28-03-2022 04:44 م

طلب لافت من جورج وسوف للأمن في حفله بالعراق-فيديو

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الوكيل الإخباري - طالب المطرب الكبير جورج وسوف المسؤولين عن النظام والأمن في إحدى حفلاته الغنائية بالسماح لجمهوره بالاقتراب منه ومن المسرح.

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ونشر جورج وسوف عبر حسابه في "تويتر" فيديو من الحفل الذي أحياه في بغداد بالعراق، ظهر فيه على المسرح وهو يخاطب المنظمين قائلا : "خلوا الناس تقرب شوية معليش، مش هياكلوني يا ناس، هدول بيحبوني".


 

كما نشر جورج وسوف صورة من الحفل وعلق عليها ممازحا قائد الفرقة الموسيقية بقوله: "مايسترو ايلي العليا جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟"


 

 

لبنان 24 

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