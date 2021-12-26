طليقة الفنان ماجد المصري تكشف حقيقة ما جرى في حفل زفاف ابنتهما - فيديو

الوكيل الإخباري - أثارت ماهي نجلة الفنان ماجد المصري الجدل بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن طردها لبعض الحاضرين في حفل زفافها، الأمر الذي لاقى استهجاناً حاداً من قبل محبي والدها.

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وفي محاولة لتوضيح الأمر كشفت والدتها منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عن تفاصيل ما حدث في حفل زفاف ابنتها، حيث أكدت أن ابنتها لم تطرد أحداً وإنما طالبت غير المدعوين بالخروج من قاعة الفرح، قائلة: "ولادي متربين على الأصول وعارفين يعني إيه يحبوا الناس ويحترموهم ويقدروهم، وجدعان ومحترمين للصغير قبل الكبير".





وأضافت "إش إش"، خلال تصريحات صحافية: "الفرح كان جميل بس طلعت حاجة نكدت على الواحد، أنا حزينة من الناس اللي بتعلق ومش فاهمة أي حاجة، بيتكلموا في أي حاجة ملهاش لازم".



المصدر - لها