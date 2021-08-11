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الأربعاء، 11-08-2021 11:14 ص

طليق إلهام الفضالة يغيظها من خلال إبنتيهما - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي الكويتي خليل التميمي وهو يتحدث مع ابنتيه حول المكان الذي تودان الذهاب اليه للسياحة.

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو واعتبروا ان خليل يحاول أن يغيظ طليقته الممثلة إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر واعتبر كثر الابنتين يجب ان تتواجدان مع والدتهما لكي تهتم بهما فيما رأى البعض الاخر ان خليل يحاول ان يتغلب على كل المشاكل التي تحيطه وينشر الطاقة الايجابية من خلال منشوراته مع ابنتيه التي تعتبران الاهم في حياته.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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