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الثلاثاء، 15-03-2022 02:16 م

ظافر العابدين يبتعد عن التمثيل ويتفرغ لمجال آخر

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الوكيل الإخباري - كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن آخر أعماله التي يحضرها، فبعد خوضه تجربة الكتابة والإخراج بفيلم "غدوة" يخوض التجربة ثانية في فيلم جديد لم يكشف عن اسمه وأشار الى أنه هذه المرة سيتخلى عن التمثيل وسيسند المهمة إلى ممثلين وممثلات من العالم العربي.

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وأضاف ظافر في تصريحات تلفزيونية إن العمل يحكي قصة إنسانية أيضًا و لكنها ليست مقتبسة عن قصة حقيقية وأشار إلى أنه في المستقبل قد يقدم أعمالاً تشويقية .

 

الفن 

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