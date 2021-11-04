الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:19 م

ظافر العابدين يعلن عن عرض فيلمه 'غدوة' عالمياً لأول مرة - صورة

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الوكيل الإخباري - أعرب الممثل التونسي ظافر العابدين عن سعادته بإعلان عرض فيلمه "غدوة" للمرة الاولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

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ونشر بوستر الفيلم في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً قال فيه: "سعيد وفخور جدّاً باعلان عرض فيلم غدوة للمرة الاولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43".

 

وتابع ظافر قائلاً: "وفخور ايضاً باعلان عرضه في مهرجان البحر الاحمر في السعودية ضمن فئة Arab Spectacular".

 

وأثار الخبر إعجاب المتابعين وإنهالت التعليقات على المنشور مهنئين ظافر وفريق العمل.

 

 

 

المصدر - الفن 

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