ظهور إبنة منى زكي في المسلسل بهذه الطريقة.. صورة

الوكيل الاخباري - عبّر الفنان الشاب آدم الشرقاوي عن سعادته بالجاكيت الذي صممتها له لي لي حلمي، إبنة النجمة منى زكي والذي ارتداها في مسلسل "لعبة نيوتن".

اضافة اعلان



وشارك الممثل الشاب متابعيه عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام مقطع فيديو من المسلسل خلال قيادتها الدراجة البخارية ليقل النجمة منى زكي إلى منزله الذي يقطن به، بحسب أحداث المسلسل.



وكشف الشرقاوي عن مشاركة لي لي في المسلسل، ولكن ليس بتجسيد شخصية ولكنها ببعض التصميمات والرسومات التي قامت بها على الجاكيت الجلدية السوداء، بما يتناسب مع الشخصية التي يقدمها في العمل.



وحرص الشاب على تقديم الشكر لابنة النجم أحمد حلمي على تصميمات الجاكيت الذي كان يرتديه في المشهد، والذي ظهر بشكل أنيق وجذاب.







لها