ظهور جديد للفنانة الشابة منة عرفة يثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - على هامش تواجدها على السجادة الحمراء لحفل "دير جيست"، كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة عن سبب نحافتها التي بدت واضحة في أحدث ظهور لها في الحفل السنوي للفنانين المميزين بأعمالهم في عام 2020.



وصرّحت منة عرفة في لقاء تلفزيوني بأنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وليس لهذه النحافة المفرطة علاقة بأي دور تستعد له، ولكنها مرت بظروف صعبة، حيث فقدت جدّتها أخيراً، كما عانت والدتها أزمة صحية، ففقدت وزنها رغم التزامها بالحجر الصحي المنزلي بسبب جائحة كورونا، والذي من المفترض أن يُكسبها المزيد من الوزن، لا العكس.

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يُذكر أنه يُعرض للفنانة منة عرفة حالياً مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من بطولة كلٍ من محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب وخليفة سمير وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".

لها

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