ظهور جديد للفنانة ياسمين صبري برفقة شقيقها يثير الجدل!.. شاهد

الوكيل الاخباري - تناقل عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة للفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشقيقها.
حيث ظهرت الفنانة وبرفقتهما زوجها وشقيقها في السيارة الخاصة بها، وتبين أنها هي من قامت بالتقاطها، إلا أن ما أثار الاهتمام هو وجود شقيق الفنانة حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب وجوده إلى جانبهما بشكل دائم.
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