ظهور جديد للفنانة يسرا بعد شفائها من كورونا.. هل ترك المرض أثره؟.. فيديو

الوكيل الاخباري - للمرة الأولى بعد إعلان شفائها من المرض الناجم عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، أطلّت الفنانة المصرية يسرا على جمهورها من خلال مقطع مصوّر نشرته على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



وبدت فيه وهي تجلس في منزلها وإلى جانبها مجسم باللون الذهبي قُدّم لها في إطار مهرجان "أفلامها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وتوجهت بالحديث إلى مواطنتها الفنانة سماح أنور منظِّمة المهرجان بعدما أقامت دورة هذا العام باسمها، وأثنت على جهودها متمنيةً لها المزيد من النجاح.



كذلك أرفقت يسرا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دايماً، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان "أفلامها". حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون فيه مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات". وأضافت: "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".

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وتفاعل مع يسرا الكثيرون وطرحوا عليها الأسئلة عن حالتها الصحية، كما ركّزت بعض التعليقات على شكلها حيث تحدث الناشطون عن أن علامات المرض لا تزال تظهر عليها.

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