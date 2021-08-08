ظهور نادر لنجل شريف منير في الساحل الشمالي - صورة

الوكيل الإخباري - شارك الفنان شريف منير متابعيه على حسابه بموقع "إنستغرام" بصورة له مع نجله، في ظهور نادر وحديث لفؤاد ابن شريف منير.

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وعلق منير: "شريف منير وفؤاد شريف منير.. أخر شهر يوليو الساحل الشمالي مراسي صيف 2021".



وتفاعل الجمهور مع صورة شريف منير ونجله والتي تُظهر الشبة بينهما وتم التقاطها عن طريق "السيلفي" في قرية مراسي بالساحل الشمالي.





يذكر أن شريف منير غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، بينما كان أخر أعماله مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض رمضان 2020، مع ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المصدر - لها



