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الأربعاء، 23-12-2020 02:47 م

ظهور يثير الجدل لبطل مسلسل باب الحارة 'أبو عصام' وحفيده.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تصدر الفنان السوري عباس النوري، محركات البحث على الإنترنت مؤخرا بسبب ظهور نادر لابنته وحفيده.

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وشارك بطل مسلسل "باب الحارة" الشهير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعه بابنته رنيم وحفيده تاج الشام عثمان، التي أثارت اهتمام عدد كبير من معجبيه ومتابعيه، وعلق عباس النوري على الصورة: "بكل عيد لتاج أشعر أنه العيد الذي لا أدري ما المناسبة".

 

وأجمع العديد ممن شاهدوا الصورة على جمال ابنة عباس النوري وحفيده، كذلك لاحظوا درجة الشبه الكبيرة بينهما وبين الممثل السوري.


من ناحية أخرى، ينشغل عباس النوري حاليا بتصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "حارة القبة"، وهو من تأليف أسامة كوشك وإخراج رشا شربتجي.
ومن آخر أعمال عباس النوري الفنية مسلسل "طبق الأصل"، وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي.

 


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