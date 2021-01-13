ظهور يثير الجدل للفنان الشهير شاروخان وابنه في دبي.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للنجم البوليوودي شاروخان لفتت أنظار الكثير من المتابعين وفيها ظهر إلى جانب ابنه الشاب.

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وأثار الأخير الاهتمام حيث تمت المقارنة بين شكله وشكل والده ورأى الكثيرون أنه وسيم جداً إلا أنه لا يتمتع بكاريزما الأب فيما أشار آخرون إلى أنه أكثر وسامة منه.

ويشار إلى أن النجم احتفل منذ أشهر قليلة بيوم ميلاده ونشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة التقط له في دبي.



وبدا فيها وهو يقف أمام برج خليفة بعدما أضيئ بصورته وبعبارة: "عيد سعيد شاروخان". ومن خلال التعليق عليها وجه رسالة شكر إلى المعنيين وكتب: "من الجيد أن أرى نفسي بشكل مكبر وعلى الشاشة الأكثر طولاً في العالم... شكراً وكل الحب لبرج خليفة وإعمار دبي. لا شك في أن أولادي سيتأثرون بهذا وانا أحببته".



وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين الذين تمنوا له المزيد من النجاح والتألق وحقق بهذا أكثر من 4 ملايين و298 ألف إعجاب.





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