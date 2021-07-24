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السبت، 24-07-2021 10:08 ص

عائلة الفنانة دلال عبد العزيز تنفي خبر وفاتها

دلال


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا في مصر مفاده وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز الواحد والستين عاما على خلفية إصابتها بفيروس كورونا.

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" على الفور مع الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث أكد في حديث خاص: "ما تم تداوله مؤخرا عن وفاة الأستاذة دلال عبد العزيز إشاعة".

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وأبدى رضوان استيائه الشديد من الخبر الذي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا: "أرجو نفي هذا الخبر.. ليس صحيحا".


وتخطت الفنانة دلال عبد العزيز المئة يوم في أحد مستشفيات القاهرة بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وأودى بحياة زوجها الفنان سمير غانم منذ أشهر قليلة.


الجدير بالذكر أن عائلة الفنان سمير غانم أكدت في أكثر من مناسبة أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها حتى لا تتأثر حالتها النفسية والصحية بالسلب.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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