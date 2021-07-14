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الأربعاء، 14-07-2021 11:10 ص

عائلة خالد مقداد تتحضر لزفاف إبنه الوليد - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت عائلة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" إن إبنه الوليد سيأتي اليهم قريباً من الكويت الى الأردن برفقة خطيبته، وذلك من أجل إقامة عرسهما مع العائلة في الأردن.

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وقد أجرت العائلة اتصالا مع وليد اطمأنت عنه، الا انهم لم يكشفوا الموعد المحدد لحفل الزفاف، اذ رغبوا ان يبقى ذلك مفاجأة.


الجدير ذكره ان عائلة المقداد يتابعها الملايين من المشاهدين في العالم العربي، وذلك عبر يوتيوب ، وهي تتألف من خالد مقداد وزوجته السيدة مروة حماد، وأبنائهما المعتصم بالله، الوليد، جنى، إياد، جاد وسند.

 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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