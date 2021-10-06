الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

بعد العثور على جثة بإربد مصدر أمني لـ الوكيل : الوفاة طبيعية

الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا تتخطى الـ900 لأول مرة

الضمان لـ الوكيل: استدامة + للمنشآت الأشد تضررا من جائحة كورونا

عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد

مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية لحماية البيئة

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 63 مليون دولار أمريكي

الجيش: %98 نسبة التطعيم بجرعتي اللقاح بين منتسبيها

التربية لـ الوكيل : نتابع صرف مستحقات مصححي التوجيهي في القطاع الخاص

الأربعاء، 06-10-2021 10:52 ص

عائلة خالد مقداد تفاجئ الجمهور بقرار صادم

16190919698zPAo


الوكيل الإخباري - قررت عائلة مؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد مغادرة تركيا والتوجه لمقرّهم الرئيسي الى الكويت، وذلك بعد سفر الوليد مقداد اليها منذ أيام برفقة زوجته نور غسان.

اضافة اعلان


وكشف المعتصم بالله مقداد عن تجهيزات السفر، وشراء العديد من الحلويات لمعارفهم في الكويت.


وكانت نشرت نور غسان مقداد صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وهي طفلة صغيرة بملامح بريئة، وعلقت عليها قائلة "الطفلة نور".


وظهرت نور جميلة للغاية وهي صغيرة في السن، وعيناها الزرقاوان خطفتا الأنظار، وعلق زوجها الوليد على الصورة وكتب :"البوبو الجميل".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_120717623_b25_25594_r

إيرادات صادمة لفيلم دانيال كريغ No Time To Die

20210920192659789

حقيقة تواجد عمر طارق العريان في بيروت

1-1409737

حقيقة انفصال جورجينا رودريغز عن كريستيانو رونالدو

_115061765_screenshot2020-10-25at05.29.51

توقعات بإصدار أديل لألبوم جديد بعد تحديثها لصفحاتها على وسائل التواصل - صورة

7-4

مفاجأة للممثل جو صادر توقف تصوير مسلسل الزمن الضائع

7501631-99824784

تورم وجه إلهام الفضالة بسبب هذا المرض - فيديو

أخبار متعلقة
28-09-21-152220889

سخرية عارمة من زوجة الوليد مقداد بسبب مكياجها - صورة

image (1)

مشادات كلامية بين معتصم مقداد والوليد بسبب زوجته ووالدهما يتدخل

8ipj-7-730x438

الوليد مقداد يتحوّل إلى مغني راب ويقترب من المليون في أقل من 24 ساعة -فيديو

5373834_1629897887

شاهد ...الوليد مقداد يعتدي على شقيقه ومرافقه بالضرب