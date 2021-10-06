عائلة خالد مقداد تفاجئ الجمهور بقرار صادم

الوكيل الإخباري - قررت عائلة مؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد مغادرة تركيا والتوجه لمقرّهم الرئيسي الى الكويت، وذلك بعد سفر الوليد مقداد اليها منذ أيام برفقة زوجته نور غسان.

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وكشف المعتصم بالله مقداد عن تجهيزات السفر، وشراء العديد من الحلويات لمعارفهم في الكويت.



وكانت نشرت نور غسان مقداد صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وهي طفلة صغيرة بملامح بريئة، وعلقت عليها قائلة "الطفلة نور".



وظهرت نور جميلة للغاية وهي صغيرة في السن، وعيناها الزرقاوان خطفتا الأنظار، وعلق زوجها الوليد على الصورة وكتب :"البوبو الجميل".

المصدر - الفن

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