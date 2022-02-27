الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 03:40 م

عائلة عادل إمام تفجر غضبها

90645f56-f032-406b-99f0-23d81a85290f--4S93D


الوكيل الإخباري - هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الممثل القدير عادل إمام للشائعات وتنتشر أخبار لا صحة لها عنه.

اضافة اعلان

 

وهذه المرة تم تداول خبر وفاته مما استدعى ردا من شقيقه المنتج عصام إمام وذلك في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب مشيرا الى انه لم يعد مقبولا تداول هذا النوع من الاخبار: "احنا زهقنا.. ولا أعلم السبب.. في إيه.. ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة"، وأكد انه في حال هناك اي جديد او تطور يتعلق بالزعيم ستقوم العائلة بالإفصاح عنه ولن يتستر عليه.

 

وكشف عصام ان شقيقه عادل يعمل على مشروع فني سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه" يقوم ببطولته هو وابنه محمد إمام، حيث يتناول الفيلم العلاقة بينهما.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7227421-1059079157-1

رامي عياش سيظهر بالموسم الرمضاني بمسلسل العين بالعين

سلمى-رشيد-1

سلمى رشيد تطلق أغنية واهيا

6796805_1604662361

صورة نادرة لـ نادين خوري من عام 1984

441

يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة من النوع الكوميدي

كيفانش-تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ يبدأ تصوير غرق نوح

621b2dfe4c59b725d4788661

الكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

أخبار متعلقة
2019_10_9_11_46_22_123

محامي شيرين .. إجراء قانوني ضد من سرب خبر عودتها لطليقها - فيديو