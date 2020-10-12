عابد فهد وسلوم حداد يجتمعان بعمل جديد

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري "عابد فهد" عن استعداه لتصوير مسلسل جديد سيجمعه بالفنان سلوم حداد وايضا بطلة سورية لم يتم الاعلان عن اسمها حتى الآن .

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واشار الى ان العمل سيكون سورياً عربياً مشتركاً ويتألف من 30 حلقة لصالح قناة ابو ظبي.



المصدر : الفن

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