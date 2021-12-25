عابد فهد ووليد توفيق يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - احتفل محبّو الفنان الكبير جورج وسوف بعيد ميلاده الستين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على رأسهم النجم السوري عابد فهد الذي حرص على توجيه رسالة إليه عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، قال فيها: "الصعود الى القمة والثبات عليها حكاية تبدأ بعزيمة لا رجعة عنها، ولا مُزاحَ فيها أبو وديع الوسوف كل عيد ميلاد وأنت بخير".

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وحرص فهد على حضور الحفل الذي أحياه "سلطان الطرب" في دبي بمشاركة الفنانة اللبنانية يارا، فأعدّ له مفاجأة بصعوده على المسرح مع الفنان اللبناني وليد توفيق.





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