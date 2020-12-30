عابد فهد يحدث ضجة بما كشفه عن وفاة حاتم علي .. فيديو

الوكيل الإخباري _ أثار الفنان السوري عابد فهد ضجة كبيرة بعد حديثه عن الراحل المخرج حاتم علي، اثر تعرضه لازمة قلبية في مصر عن عمر ناهز 58 عاما.

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عن حزنه الشديد لفقدان الراحل، متسائلاً بغضب عن سبب تأخر الطبيب في الوصول الى غرفته، مؤكداً أن المخرج المتميز حين شعر بالتعب طلب حضور الطبيب لمعاينته. ولكنه تأخر "ليش ما في اسعاف ليش ما وصل الطبيب ليش ما انقذوه. ربما القدر. ولكن كموقف يجب ان لا يتكرر".





واشار الى أن رحيل حاتم علي جاء باكراً، حيث انه قال : "وترك أثر حزين، يعني الخبر كان صادماً بالنسبة للجميع، بهيك لحظات صعب الواحد يحكي، لكن حاتم ترك بصمة في هذه المسيرة الفنية الكبيرة وبكل الأعمال التي قدمها "، وأضاف "حاتم كان عنده عمق في قراءته للمشروع الدرامي، كان حذر ومن بداياته كان متميز، إشتغلت معه كمخرج في (أوركيديا)، (الزير سالم)".





واضاف :"نحنا أولاد جيل واحد، بعرف الرحلة هي قديه صعبة، وقديه مرق بظروف مهنية صعبة، وخبر وفاته كان كالصاعقة لأن رحل بعمر صغير، وأوقفت التصوير لأن ليس لدي رغبة بالوقوف أمام الكاميرا بظروف صعبة".

المصدر : لها



