الأحد 09-10-2022
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تنظيم الاتصالات تحتفل باليوم العالمي للبريد
الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء
حادث سير يتسبب بأزمة سير قبل الدوار الثامن - صور
شراء 136 حافلة جديدة للباص السريع
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي عهده والأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
خدمات تنظيف المنازل والمكاتب على السوق المفتوح
سامسونج للإلكترونيات تكشف عن حقبة جديدة من التكنولوجيا حول منصتها SmartThings في مؤتمر مطوري سامسونج 2022
عرموش للاستثمارات السياحيه ( ماكدونالدز الاردن ) بعنوان "ماكدونالدز الأردن تدعم مبادرة لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار الحرجية
كورونا
كورونا
السعودية تسجل 122 اصابة و3 حالات وفاة جديدة بكورونا
دراسة تكشف نسبة تسبب تأثير التدخين في الإصابة بكورونا
غسول ياباني للفم علاج محتمل لكورونا