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الأربعاء، 01-03-2023 04:44 م

عابد فهد يعلن عن مسلسله "النار بالنار" المقرر عرضه في رمضان المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلن الممثل السوري عابد فهد عن مسلسله النار بالنار.... ويجسد عابد فهد دور البطولة ويشاركه البطولة عدد من نجوم سوريا ولبنان.

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وروج الفنان عابد فهد لمسلسله الجديد بنشره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ "تويتر" وظهر خلال مقطع الفيديو مجموعة من الممثلين ومنهم كاريس بشار، جورج خباز، وزينة مكي، طوني عيسى، طارق تميم.

ومن خلال تصريحات صحفية سابقة كان كشف الفنان السوري عابد فهد عن ملامح الشخصية الرئيسة التي يجسدها خلال أحداث المسلسل موضحًا بأن المسلسل مقتبس من مسرحية "تاجر البندقية" للمؤلف المسرحي العالمي ويليم شكسبير، وسيجسد الشخصية الرئيسية في المسلسل والتي تمثل شخصية «تشايلوك» التاجر المرابي في المسرحية العالمية، مبيناً أن العمل من فكرته الرئيسية. يُذكر أن الفنان عابد فهد يعود لسباق دراما رمضان بعد غيابه عنها العام وكان أخر أعماله في الدراما التلفزيونية مسلسلي «شتي يا بيروت»، و«بيروت 303»، واللذان حقق من خلالهما نجاحاً كبيراً.

 

 سيدتي

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