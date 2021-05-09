عادل إمام يكشف عن رأيه بأحد مسلسلات رمضان

الوكيل الاخباري - يحرص الفنان المصري، عادل إمام، على متابعة أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان 2021، بعد أن حاز إعجابه.

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وأعرب عادل إمام عن إعجابه بمسلسل "النمر"، الذي يلعب بطولته نجله الأصغر، محمد إمام، إلى جانب هنا الزاهد ومحمد رياض ونيرمين الفقي، وهو من إخراج شيرين عادل.

جاء ذلك على لسان محمد رياض لموقع "مصراوي"، إذ أكد أن عادل إمام سعيد جدا بالمسلسل وبأداء أبطاله وبتوليفة العمل ككل.



وقال رياض: "كل ردود فعل عادل إمام هائلة للممثلين بالعمل، وحلوة جدا، وكل الناس مبسوطة وفرحانين من رد فعله على العمل، والحمد لله كل الأمور تجاه المسلسل كانت إيجابية".



ومسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح عزب، ويشارك ففي بطولته حجاج عبد العظيم وبيومي فؤاد "عنتر" وأحمد حلاوة وخالد أنور ومحمد مهران ومحمود حافظ وولاء الشريف.



وكان محمد إمام أعلن مؤخرا عن تصدر مسلسله "النمر" الترند على موقع "غوغل"، متفوقا على مسلسل "نسل الأغراب"، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة الذي جاء في المركز الثاني.



سبوتنيك