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الأحد، 25-09-2022 09:14 ص

عادل امام يخرج عن صمته ويرد على شائعات وفاته و مرضه

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الوكيل الإخباري-خرج الممثل المصري عادل إمام عن صمته بعد انتشار الشائعات بشكل كبير بشأن مرضه مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، ويتواجد مع عائلته وسط أحفاده.

وقال عادل إمام حول ما أثير حول مرضه: "والله أنا كويس وزي الفل وبخير، ومش عارف ليه مصممين يتعبوني ويموتوني كل شوية، و دة بيقلق الناس عليا".

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وأضاف الزعيم بتصريحاته لجريدة الوطن المصرية قائلا: سمعت الشائعات التي ترددت مؤخرا وطلبت من أسرتي الصمت، لأن عدم الرد هو الأفضل وقت انتشار أي شائعة".

الفن

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