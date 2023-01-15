عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

الوكيل الإخباري-كشفت مصادر مقربة من الزعيم عادل إمام أنه تجاهل تماماً الشائعات التي خرجت حول صحته الفترة الماضية، وأنه يعكف حالياً على قراءة سيناريو فيلم "الواد وأبوه"، استعداداً للتحضير لبدء التصوير في أقرب وقت ممكن، حيث من المقرر أن يشاركه ابنه محمد في بطولته ويخرجه نجله رامي إمام ومن إنتاج شقيقه عصام إمام.



وكانت أخبار قد انتشرت خلال الفترة الماضية عن تصوير الفنان الكبير عادل إمام إعلاناً لإحدى الشركات، حيث انتشرت مع الأخبار صور للزعيم وهو في مكان تصوير ادعى الخبر أنه أثناء تصوير الإعلان، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي ويحتسي الشاي ليخرج شقيقه عصام امام وينفيى تلك الشائعات .

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