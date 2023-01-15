الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 12:05 م

عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

20211112111117980


الوكيل الإخباري-كشفت مصادر مقربة من الزعيم عادل إمام أنه تجاهل تماماً الشائعات التي خرجت حول صحته الفترة الماضية، وأنه يعكف حالياً على قراءة سيناريو فيلم "الواد وأبوه"، استعداداً للتحضير لبدء التصوير في أقرب وقت ممكن، حيث من المقرر أن يشاركه ابنه محمد في بطولته ويخرجه نجله رامي إمام ومن إنتاج شقيقه عصام إمام.

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الفترة الماضية عن تصوير الفنان الكبير عادل إمام إعلاناً لإحدى الشركات، حيث انتشرت مع الأخبار صور للزعيم وهو في مكان تصوير ادعى الخبر أنه أثناء تصوير الإعلان، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي ويحتسي الشاي ليخرج شقيقه عصام امام وينفيى تلك الشائعات . 

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبد-الحليم

طارق الشناوي : الفنان أحمد مالك الأنسب لتجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ

21444033841653006653

تنبأ بـ وفاته.. أبرز محطات سمير غانم في ذكرى ميلاده

نادين

منتج مسلسل "وأخيراً " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم يكشف التفاصيل

1955144_0

حسين فهمي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل

659508c2faaa74c6850d5cfdc4fcbd09

تسجيل صوتي مسرب لكاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

11

ظهور مؤثر لريم البارودي من عزاء والدها -صور

أخبار متعلقة
20230111134722538

أكرم السعدني عن عادل امام : زرته من 3 أيام وليس مصاباً بالزهايمر

21-12-20-136230760

صورة متداولة لعادل امام تثير الجدل .. وشقيقه يوضح

aplicar-frio-o-calor-para-el-dolor-de-espalda-1

أشرف زكي يجيب عن نبأ اعتزال عادل امام للتمثيل

g9bWq

فيلم"نبيل الجميل أخصائي تجميل " لهنيدي يحقق أرقاماً قياسية في أول يومين عرض

279817-رامز-جلال

رامز جلال يعلن موعد عرض " أخي فوق الشجرة "

16263559031887063

مصدر يكشف سبب تأجيل فيلم " الملجأ " لـ أحمد عز