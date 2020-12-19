عادل كرم يتقمّص دور نمر في المنزل وهكذا وصف ثنائيته مع تيم حسن

الوكيل الإخباري _ حقق الفنان عادل كرم نجاحا كبيرا ، بدوره الذي اضاف رونقاً خاصاً على مسلسل "الهيبة الردّ" .

اضافة اعلان



وقال كرم من خلال احد تصريحاته التلفزيونية : "لا أعتبر نفسي دخيلاً أو حديثاً في عالم الدراما والمسلسلات، وكل ما شاركت به في السينما هو أفلام درامية بطابعها، بدءاً من "سكر بنات" وصولاً إلى "تراب الماس"، كما شاركت في مسلسل "نمرة اثنين".



وأضاف: "كل ذلك مهّد الطريق وإن كان سريعاً، لكن تجربة "الهيبة" كانت مختلفة وأكثر جماهيرية، لأن المسلسل دخل كل بيت، وحقق انتشاراً واسعاً، لذلك رسّخ اسمي ممثلاً تلفزيونياً من خلاله".



كما اكد الى ان الممثل عليه أن يكون أهلاً لتأدية كل الأدوار ، وانه شكّل ثنائية الند للندّ مع الفنان تيم حسن ، وكانت مشاركته في العمل مع حسن ممتعة، متمني ان يلتقي معه مجدداً في مسلسلات أخرى".



وعن شخصيته في الهيبة قال : "دور "نِمر" مثلاً، عاش معي من الربيع الماضي، إذ اضطررنا أن نوقف التصوير التزاماً بالإجراءات الوقائية بعد انتشار وباء كورونا، فتحوّلت إلى "نمر" في البيت ومع الأهل والأصدقاء وسيطر الدور وروحه عليّ تماماً".



وعلى الرغم من تخوّفه في البداية من أن يكره المشاهدون الشخصية، لأنها شريرة وقاسية، وبالتالي يأخذ جمهور "جبل" موقفاً سلبياً من "نمر"، الا انه اكد بعد الانتهاء من المسلسل ان الناس استقبلت الدور بإعجاب كبير.

المصدر : mtv











