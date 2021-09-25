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السبت، 25-09-2021 11:51 ص

عارضة أزياء شهيرة تطالب بتعويض مالي خيالي - صورة

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الوكيل الإخباري - رفعت عارضة الأزياء الكندية السابقة ليندا إيفانجيليستا دعوى قضائية على من "شوهها بوحشية" جراء عملية تجميل، بحسب قولها، كما طالبت بتعويض بـ 50 مليون دولار أميركي.

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وكانت أعلنت عارضة الأزياء خضوعها لعملية شفط دهون ممنذ حوالى 5 أعوام
وقالت ليندا بمنشور لها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "تم تشويهي بوحشية نتيجة جراحة لإزالة الدهون أدت إلى عكس المرجو منها".


وأكشفت إيفانجيليستا بالمنشور إلى أنها معاناتها مع "تضخم الدهون المتناقض" بعد التدخل الجراحي، وهذا ما يتسبب بتورم في المناطق التي خضعت للعلاج.


 

المصدر - الفن 

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