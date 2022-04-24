عاصي الحلاني و رحمة رياض يجتمعان بحفل عيد الفطر في اسطنبول

الوكيل الإخباري - يجتمع فارس الغناء العربي عاصي الحلّاني بالنجمة العراقية رحمة رياض والـ "دي جي" أصيل في حفل متميّز في عيد الفطر السعيد من تنظيم شركة "لوكجري إنترتينمات" لصاحبها السيّد سام زهر في مدينة إسطنبول التركيّة.





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ويستعدّ الجمهور العربيّ في إسطنبول لقضاء حفل متميّز يوم الأربعاء في الرابع من مايو ٢٠٢٢ في فندق "واو أوتيل هول" في أسطنبول ضمن أجواء رائعة سيشعلها فارس الغناء العربيّ عاصي الحلاني بنخبة من أبرز الأغاني الجديدة والقديمة من أرشيفه الغنيّ، إضافة إلى أغاني التراث والدبكة التي يتوق لها الجمهور في حفلاته.





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