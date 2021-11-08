عاصي الحلاني يُبهر الجمهور في مصر ويكرم فيها

الوكيل الاخباري - احيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا مميزا في الاسكندرية، بعدها حفله السنوي التقليدي في دار الأوبرا المصرية.

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ولا شك ان لعاصي عدد كبير من الجمهور الذي انتظر زيارته وتفاعل مع اغنياته.

واستمر عاصي على المسرح لأكثر من ساعتين بغنائه أجمل الأغاني والمواويل، ثم وجه تحية لمصر وشعبها اذ انحنى للوطن الذي استقبله بحفاوة، بدورها وجّهت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم تحية لـ عاصي بتكريم ودرع تقديري بإسم مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثون.

المصدر - الفن

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