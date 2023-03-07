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الثلاثاء، 07-03-2023 12:01 م

عاصي الحلاني يتحدث عن موعد زفاف ابنته ماريتا

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الوكيل الإخباري- تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن احتفاله بخطوبة ابنته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني.

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وفي لقاء له مع برنامج et بالعربي، عبر عاصي عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث العائلي المميّز، مشيرًا أن كل أب يشعر في هذه اللحظات بفرحة وغصة في نفس الوقت، فمن جهة هو سعيد بفرحة ابنته التي تريد تحقيق الذي تريده، وبالوقت نفسه لديه غصة ان ابنته ستترك المنزل فهذا الصعب لكن في النهاية "الله يعطيها ايام حلوة".


كما كشف عاصي خلال اللقاء أن حفل الزفاف سيكون في وقت قريب، ولن يكون ضخمًا لكن سيكون كإحتفال الخطوبة.


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