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السبت، 07-08-2021 11:07 ص

عاصي الحلاني يشعل موناكو بخمسة آلاف عربي

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الوكيل الإخباري -  أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلاً غنائياً كبيراً في مونت كارلو بمدينة موناكوالفرنسية؛ ومن خلال نواعم نكشف كواليس الحفل الصيفي الذي أشعله فارس الأغنية العربية.

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5 آلاف 
وسط حضور اكثر من 5 الاف شخص من الجالية العربية، قدم عاصي أجمل الاغاني القديمة منها بحبك وبغار ومالي صبر وواني مارق مريت، بالاضافة الى اغنيات البومه الجديد كل الفصول، وذلك في أرقى اماكن السهر ضمن ليالي الشرق في salle des etoiles حيث شارك الجمهور عبر حسابه في تويتر وعلق قائلاً:" موناكو وليلة من احلى الليالي مع الحضور الرائع الف شكر على محبتكم".


كل الفصول
كان عاصي قد طرح مؤخرا ألبوم كل الفصول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية "كل الفصول" عنواناً للألبوم، قال "فارس الغناء" في بيان له: "أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معاني رائعة.. فقمت بتلحينها والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، والاسم فيه معاني.

 

وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني أيضاً اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية"، والقصيدة يقول مطلعها: "كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا".


دويتو عائلي
وكان قد إنتشر أخيراً نية الحلاني تقديم عمل غنائي مشترك مع إبنته ماريتا الحلاني بعد نجاحها في الساحة الفنية خلال السنوات الماضية؛ وهو ما نفاه مصدر خاص لنواعم مؤكداً أن المشروع ليس في خطتهم خلال الفترة الحالية.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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