الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 01:39 م

عاصي الحلاني يعايد الجيش اللبناني بهذه الكلمات - صورة

assi


الوكيل الإخباري - وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني معايدة للجيش اللبناني في عيده الذي يصادف اليوم 1 آب/أغسطس.

اضافة اعلان


وقد كتب عاصي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :"جيشنا المتجذر بتراب الوطن شامخ شموخ الأرز لن ترهقه رياح الداخل والخارج ولا رياح الفتنة سيبقى حصننا المنيع في الأزمات نقف اليوم وراء هذه المؤسسة العسكرية وابطالها الذين كانوا طاقة كبيرة من الصدق والإيمان والإخلاص للبنان وشعبه كل عيد وانتم بخير".


كما نشر عاصي فيديو كليب سابق له للجيش اللبناني بعنوان "الشرف عنوانك" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان عاصي الحلاني، إخراج عادل سرحان.

 


 

 

المصدر - الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020380_1595922707

هكذا عايد وائل كفوري الجيش اللبناني - صورة

rabeh5445

رابح صقر يثير جدلا بسبب انفعاله في حفله الغنائي.. 'هل أنت مريض' - فيديو

اعلامي-سعودي

وفاة الإعلامي السعودي عبدالله الخالدي

B85E7DC9-B5D0-4CAF-85BB-FF0F0C9A3226

مصير الجزء الثاني من مسلسل بـ100 وش

ييي

نجوى كرم تعايد الجيش اللبناني - صورة

2021-07-31_05-59-23_738575-730x438

سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

أخبار متعلقة
4e50aab5-6d56-4a37-b176-3c008543e9ce

​راغب علامة​ يعلن عن موعد طرح 'فوراً غرام'

2453829_1525848464

مبارك الهاجري يرد على ترند طلاقه من أحلام بطريقته الخاصة - صورة