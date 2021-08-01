عاصي الحلاني يعايد الجيش اللبناني بهذه الكلمات - صورة

الوكيل الإخباري - وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني معايدة للجيش اللبناني في عيده الذي يصادف اليوم 1 آب/أغسطس.

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وقد كتب عاصي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :"جيشنا المتجذر بتراب الوطن شامخ شموخ الأرز لن ترهقه رياح الداخل والخارج ولا رياح الفتنة سيبقى حصننا المنيع في الأزمات نقف اليوم وراء هذه المؤسسة العسكرية وابطالها الذين كانوا طاقة كبيرة من الصدق والإيمان والإخلاص للبنان وشعبه كل عيد وانتم بخير".



كما نشر عاصي فيديو كليب سابق له للجيش اللبناني بعنوان "الشرف عنوانك" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان عاصي الحلاني، إخراج عادل سرحان.





المصدر - الفن