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الإثنين، 30-05-2022 04:21 م

عاصي الحلاني يعلن عن اغنيته الجديدة " ضحكة حبيبي"

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي" التي يصدرها قريباً بالتعاون مع شركة روتانا.

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الاغنية المقرر صدورها منتصف هذا الاسبوع صورت في اطار صيفي .


هذا وكان أكد مكتب الفنان اللبناني أنه سوف يحيي قريبا عدداً من الحفلات الغنائية في عدد من المناطق اللبنانية، منها حفل في بيروت وحفل في الجنوب حرصاً منا على دعم السياحة ولإعادة الفرح الى لبنان وسيتم الأعلان عن اماكن الحفلات قريباً.

 

الفن 

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