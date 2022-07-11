عاصي الحلاني يغني في بيروت

الوكيل الإخباري-يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي اليوم ثالث أيام عيد في بيروت.
ومن المنتظر أن يقدم عاصي باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.
وكان أخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، هو كليب عين القلب مع ديانا حداد، وهو كلمات: الشاعر البداوي والشاعرة البداوية، الحان : سليم سلامة، توزيع : غسان المرهج، ميكس : مصطفى عبد الرضى، ماستيرنغ : سليم سلام. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
صدى البلد
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