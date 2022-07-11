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الإثنين، 11-07-2022 03:27 م

عاصي الحلاني يغني في بيروت

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الوكيل الإخباري-يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء  حفل غنائي  اليوم ثالث أيام عيد في بيروت.

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ومن المنتظر أن يقدم عاصي باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان أخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، هو كليب عين القلب مع ديانا حداد، وهو كلمات: الشاعر البداوي والشاعرة البداوية، الحان : سليم سلامة، توزيع : غسان المرهج، ميكس : مصطفى عبد الرضى، ماستيرنغ : سليم سلام.

صدى البلد

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