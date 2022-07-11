عاصي الحلاني يغني في بيروت

الوكيل الإخباري-يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي اليوم ثالث أيام عيد في بيروت.

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ومن المنتظر أن يقدم عاصي باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



