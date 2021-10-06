عاصي الحلاني يفاجىء نجله الوليد بعد عودته إلى لبنان - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأ النجم عاصي الحلاني، ابنه المطرب الشاب الوليد الحلاني، باحتفالية خاصة بمناسبة نجاح أغنيته الجديدة "بكير عالحب"، التي طرحها قبل أيام وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.



وجاء احتفال عاصي الحلاني بابنه فور عودته إلى بيروت، حيث كان "الوليد" في أميركا يحيي حفل زفاف هناك، فيما وثق الوليد تلك الاحتفالية عبر حسابه في "إنستغرام" عبر مقطع فيديو.

اضافة اعلان

وشارك الوليد متابعيه ذلك المقطع وسط حفاوة وترحاب من والده عاصي الحلاني، الذي أحضر قالب حلوى كبيراً وعليه بوستر أغنية "بكير عالحب"، كما استعان ببعض كلمات الأغنية واستقبله على موسيقاها، إضافة إلى أجواء الفرح والبهجة التي كانت في استقباله.





المصدر - لبنان 24