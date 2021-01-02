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السبت، 02-01-2021 02:20 م

عاصي الحلاني يكشف تفاصيل البومه المقبل

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن تفاصيل البومه الجديد مشيرا الى انه سيرضي جميع الأذواق العربية، وذلك لانه يضم كل اللهجات العربية، اللبنانية والمصرية والخليجية والعراقية.

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حيث انه قال : "طرحت منه حتى الآن أغنيتين، هما "بعشقك" وهي أغنية مصرية من كلمات بهاء عبد العظيم وألحان محمد عيبة، وصوّرتها بطريقة الفيديو كليب في منزلي مع أفراد عائلتي، وأحببتُ أن أُظهر فيها كيف أمضي فترة الحجر الصحي في المنزل مع زوجتي وأبنائي".

واضاف : "الأغنية الثانية لبنانية بعنوان "رجعتيني لبدايتي"، ويتضمن الألبوم أغاني عدة تعاونت فيها مع الشاعر الكبير نزار فرنسيس، والشاعر العراقي عادل العراقي، علماً أنني استغللت فترة الحجر المنزلي في استبدال بعض الأغنيات وتعديل موسيقاها وتوزيعها".

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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