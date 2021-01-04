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الإثنين، 04-01-2021 01:00 م

عاصي الحلاني يكشف علاقة حفله بتفشي كورونا بين الجمهور

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حقيقة أنباء متداولة في بلاده حول علاقة حفل أقامه مؤخرا في بيروت بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين جمهوره.

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وقال عاصي الحلاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم امس الأحد: "للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح".


وأضاف أن "الحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة".

 

وكانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تطالب جميع من حضر حفل عاصي الحلاني حجر أنفسهم بعدما تبين وجود 25 إصابة بفيروس كورونا بين الحضور، فضلا عن تغريم الفنان مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية (نحو200 ألف دولار).


إلا أن مجد الحلاني مدير أعمال الفنان، نفى لموقع "لبنان24" حقيقة هذه الأخبار، وقال إن الغرض منها هو "تشويه صورة عاصي الحلاني وتشويه نجاح الحفل".
وقال إنه سيرفع دعوى قضائية في مكتب جرائم المعلوماتية ليلاحق قضائياً أول موقع نشر هذا الخبر.

 

سبوتنيك

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