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الإثنين، 03-01-2022 12:23 م

عاصي الحلاني يوضح أسباب إحيائه حفلاً بعد أيام على وفاة شقيقته - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد الضجة والانتقادات التي رافقت حفله بمناسبة رأس السنة، أوضح النجم اللبناني عاصي الحلاني في كواليس السهرة سبب إصراره على المجيء الى الأردن والغناء في أحد فنادقها الفخمة رغم وفاة شقيقته قبل أسبوع واحد فقط من إحيائه الحفل.

وقال الحلاني في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "كلنا بنعرف ان الموت حق، وهيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع، وقررنا انو نكفي لأن بدنا الناس يترحّموا عليها، ما بدنا تكون وفاتها سبب لأذية الناس، بالعكس، لذا قررنا إنو نكفّي ورح نكفّي".

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