عامر زيان يتصدر الترند - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدر الفنان عامر زيان الترند في لبنان بعد أن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة العصفورة وهي من ضمن ألبومه الأخير "اذكريني" عبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات على اليوتيوب.





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وتفاعل عدد كبير من الجمهور وأهل الصحافة والإعلام مع هذا الكليب الذي ظهر فيه عامر بصورة جديدة غير نمطية مع المخرجة هيفا الفقيه والتي استطاعت أن تظهره ببساطة وعفوية وطريقة شبابية.



الأغنية من كلمات وألحان جوزيف جحا وتوزيع روجيه خوري وإنتاج روتانا وهي ليست الأخيرة التي سيقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بل سيقدم بالفترة المقبلة أكثر من عمل مصور.



المصدر - سيدتي