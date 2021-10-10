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الأحد، 10-10-2021 04:46 م

عامر منيب يتصدر تريند جوجل رغم رحيله

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الوكيل الإخباري - تصدر اسم الفنان المصري الراحل عامر منيب الترند وذلك بعد احتفال ابنته مريم منيب بخطوبتها أمس السبت في حفل عائلي أقيم في بمدين الجونة حضره عدد من الأصدقاء والفنانين أبرزهم :الممثلة شيرين رضا، والمنتج محروس وزوجته.

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وغنت مريم عامر منيب أغنية خلال تحضيراتها وتجهيز نفسها قبل الحفل لوالدها الراحل بعنوان "جيت على بالي" وظهرت بفستان أبيض قصير وماكياج ناعم، وصففت شعرها بأن تركته منسدلاص على كتفيها.

 

ونشرت صفحة معجبي مريم مقاطع فيديو عديدة من حفل خطوبتها ظهر فيها خطيبها وبديا غاية في الانسجام.

 

وقررت مريم عامر منيب مؤخرًا، إعادة تقديم أغنية والدها "عامل إيه في حياتك"، وطرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.

 

المصدر - الفن 

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