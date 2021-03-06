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السبت، 06-03-2021 02:02 م

عاملة منزل تحبس ممثلة مصرية وتسرق سيارتها! - صور

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الوكيل الاخباري - روت ممثلة مصرية، تفاصيل سرقة سيارتها على يد خادمتها، بعدما أقدمت على حبسها داخل شقتها.

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وكشفت الممثلة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن سرقة سيارتها ومنزلها من الخادمة المقيمة معها.

 



وحذرت كوكي بحسابها على فيسبوك من استقدام خادمة مقيمة، والاعتماد على مكاتب استقدام العاملات.

 


وقالت: "اوعوا (حذاري) يا جماعة حد يجيب شغالة مقيمة إلا لو واثق فيها وبلاش مكاتب ".


وأضافت أنها جلبت خادمة عن طريق أحد المكاتب وفي اليوم الثالث "سرقت العربية (السيارة) ومفتاح الشقة وقفلت (أغلقت)عليا من بره (الخارج) و لولا ستر ربنا كانت ممكن تاخد بنتي".

 

ونشرت صورًا لسيارتها عقب العثور عليها، بعد تهشم الجزء الأمامي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقة "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها، والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية".


وتابعت "مسكوا الشغالة، بجد احنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".




 

 

وآخر أعمال شاركت بها كوكى هو مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين، بحسب "اليوم السابع".


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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