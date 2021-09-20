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الإثنين، 20-09-2021 12:42 م

عايدة رياض تبكي بحرقة على السجادة الحمراء

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الوكيل الإخباري - أثناء حضورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الفضائيات العربية، قدّمت الفنانة المصرية عايدة رياض التهنئة للقائمين على تنظيم المهرجان في تصريحاتها للمراسلين قائلة: «مبروك للمهرجان الجميل اللي كل سنة بيكون أحسن من الأول وبيكون جامع لكل الفضائيات في الوطن العربي.

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واللي من خلال التعاون بينهم بقى في تقدّم وتعاون بينتج عنه مسلسلات حلوة، وبقى في ممثلين سوريين ومصريين ولبنانين ومخرجين ومنتجين كبار من الوطن العربي، وده خلّى في تعاون أثمر بجد عن نتائج، والفن دلوقتي بقى في تقدّم، ومن خلال المهرجانات الجميلة اللي بيتم تنظيمها وبتقربنا من بعض".

 

وتطرقت عايدة رياض في حديثها الى الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي تبكي، قائلةً: "ياسمين بعد نجاحها الكبير مع أسرة عمل "اللي مالوش كبير" إن شاء الله هترجع بالسلامة وربنا هيشفيها، وهترجع لجمهورها الكبير اللي بيحبها في الوطن العربي، ولجوزها ولأولادها وهترجعلنا إن شاء الله بالسلامة، هي إنسانة بسيطة وطبيعية وبتحب كل اللي حواليها وحنونة وجميلة وربنا يرجّعها لأولادها وجوزها بالسلامة وللدنيا كلها".

 

المصدر - لها 

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