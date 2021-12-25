السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 01:30 م

عبادي الجوهر داخل المستشفى إثر وعكة صحية -فيديو

148662Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - تعرّض الفنان السعودي عبادي الجوهر لوعكة صحية طارئة، اضطرته إلى دخول المستشفى، والاعتذار عن إحياء حفله بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وغرّد المطرب الخليجي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" ناشراً فيديو ظهر فيه على سرير في المستشفى، من دون أن يكشف تفاصيل مرضه، ومكتفياً بالقول: "جمهوري العزيز كنت أتمنى أن أكون معكم في حفل 31 كانون الأول (ديسمبر)، لكن وعكة صحية حرمتني أن أكون معكم ومع زملائي النجوم في هذا الحفل".

اضافة اعلان

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43115

عابد فهد ووليد توفيق يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف على المسرح - فيديو

1-107-730x438-1-730x438-730x438-1-730x438

شاهد... أحلام تبكي على المسرح وزوجها وابنها يحتضنانها

20876296211636339614

مذيع يحرج منة عرفة وزوجها يكشف سبب طلاقهما - فيديو

17-08-21-599143013

هكذا تذكر حسن الرداد الفنان الراحل سمير غانم - صور

125707Image1-1180x677_d

حسن شاكوش يوجه رسالة لصابر الرباعي

ليلى-علوي-تكشف-عن-أفضل-لحظات-2021-وأمنيتها-بالعام-الجديد

ليلى علوي تتحدث عن ذكريات من حياتها الشخصية - فيديو

أخبار متعلقة
سحر

سحر فوزي توضح حقيقة إصابتها بوعكة صحية

323333-1

صفاء سلطان تتعرض لجلطة دموية