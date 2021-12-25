عبادي الجوهر داخل المستشفى إثر وعكة صحية -فيديو

الوكيل الإخباري - تعرّض الفنان السعودي عبادي الجوهر لوعكة صحية طارئة، اضطرته إلى دخول المستشفى، والاعتذار عن إحياء حفله بمناسبة رأس السنة الجديدة.



وغرّد المطرب الخليجي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" ناشراً فيديو ظهر فيه على سرير في المستشفى، من دون أن يكشف تفاصيل مرضه، ومكتفياً بالقول: "جمهوري العزيز كنت أتمنى أن أكون معكم في حفل 31 كانون الأول (ديسمبر)، لكن وعكة صحية حرمتني أن أكون معكم ومع زملائي النجوم في هذا الحفل".





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