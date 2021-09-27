عبادي الجوهر في نوبة بكاء على مسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار الفنان السعودي عبادي الجوهر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور بعد حفله الكبير في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، وذلك برعاية هيئة الترفيه اللي يترأسها المستشار تركي آل الشيخ.

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وظهر عبادي الجوهر على المسرح وقدّم أجمل أغانيه، وعند تأديته أغنية تغيب الناس، تأثر بشكل كبير ، وقد اشار المتابعون الى ان عبادي استذكر زوجته التي توفيت عام 2006.



عبادي الجوهر هو أخطبوط العود وموسيقار الجزيرة العربية، أو (أبو سارة) كما يحب أن يناديه المقربون، وأطلق عليه الفنان الراحل طلال المداح لقب "أخطبوط العود"، كما أطلق عليه الأمير عبد الرحمن بن مساعد لقب "سفير الحزن".

المصدر - الفن