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الخميس، 14-07-2022 02:44 م

عبد المجيد عبد الله يحسم خلافه مع محمد عبده وينشر صورا من الذكريات

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله صور جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ليكشف عن بعض ذكرياته القديمة والتي يبلغ عمرها أكثر من 20 عاما.

وظهر الفنان السعودي بالصور من أرشيف بداياته الفنية من فترة التسعينيات والتي ظهر بها برفقة فرقته الموسيقية.

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واستذكر عبد المجيد عبد الله الفنان الراحل طلال مداح بصورة وأرفقها بتعليق: "صور عمرها 29 سنة مع استاذي واستاذ الكل طلال مداح رحمة الله عليه في أحد المناسبات الخاصة مع فرقة الإذاعة الموسيقية".


وكذلك نشر عبد المجيد عبد الله صورة قديمة له مع فنان العرب محمد عبده، ووجه إليه رسالة خاصة قال فيها: "مع استاذنا وحبيبنا ابوعبد الرحمن الله يعطيه الصحة".

 


 


 

 

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