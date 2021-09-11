السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

الهياجنة : سينوفارم يحمي من الدخول للمستشفيات والإصابات الشديدة بنسبة 100%

الهياجنة: موجة كورونا جديدة في الشتاء

الخصاونة يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الصحة تنشر اسماء مراكز اعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الحكومة : برنامج تعافي سينتهي نهاية العام الحالي

وزير الاعلام : لا رجعة للخلف و التعليم سيبقى وجاهياً

حوارية في الطفيلة حول تعدين خامات النحاس في ضانا

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

أبو عبيدة : أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا

شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار تنعى الأميرة دلال بنت سعود

السبت، 11-09-2021 10:25 م

عبد المنعم عمايري مرشحاً لخلافة باسل خياط في ظل

الممثل-الفلسطيني-عبد-المنعم-العمايري


الوكيل الإخباري-بعد اعتذار الممثل السوري باسل خياط عن المشاركة في مسلسل "ظل" الذي توقف تصويره العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثل عبد المنعم عمايري أكبر المرشحين لخلافته لتأدية دور البطولة في هذا العمل إلى جانب الممثلين يوسف الخال وهيا مرعشلي، علماً أن العمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد الخياري.


ويعتبر باسل خياط ثاني المعتذرين بعد اعتذار الممثل غسان مسعود.


ويشار إلى أن عبد المنعم عمايري يصور مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صالون-زهرة-780x470

جديد معتصم النهار بعد مسلسل صالون زهرة

يؤيؤييؤيؤ

بكلمات مؤثرة.. محمد هنيدي ينعى رجل الأعمال محمود العربي - صورة

613c7c3fc1eda

عمرو وهبة يكشف موعد عودة دنيا سمير غانم للتمثيل

256337_0

شاهد ...وسام بريدي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

ياسمين

فيديو صادم يوثق معاناة ياسمين عبد العزيز مع المرض

_109285676_gettyimages-1064010160

رد قوي من محمد رمضان بعد اتهامه باجراء عملية تجميل - صورة

أخبار متعلقة
محمد-عساف-1

محمد عساف يكشف إصابته بكورونا مرتين - فيديو

351885

جيهان خليل تتعافى من فيروس كورونا

9509231_1629995344

الصور الأولى من حفل زفاف شقيق نانسي عجرم

١-41

أمل عرفة تعلن انسحابها من مسلسل حارة القبة والسبب ؟ - فيديو

5866425_1629901036

بعد حصوله على الجوائز العالمية .. غزة مونامور في صالات السينما

09-xsuni7kc0pkumpxefcg-rinl

اصابة فنان مصري شهير بكورونا وحالته الصحية مستقرة -صورة