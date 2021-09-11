عبد المنعم عمايري مرشحاً لخلافة باسل خياط في ظل

الوكيل الإخباري-بعد اعتذار الممثل السوري باسل خياط عن المشاركة في مسلسل "ظل" الذي توقف تصويره العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثل عبد المنعم عمايري أكبر المرشحين لخلافته لتأدية دور البطولة في هذا العمل إلى جانب الممثلين يوسف الخال وهيا مرعشلي، علماً أن العمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد الخياري.



ويعتبر باسل خياط ثاني المعتذرين بعد اعتذار الممثل غسان مسعود.



ويشار إلى أن عبد المنعم عمايري يصور مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة".

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