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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:41 ص

عبد المنعم عمايري يحسم أمر عودته لأمل عرفة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان عبد المنعم عمايري من خلال مقابلة صحفية في احدى البرامج التلفزيونية عن تفاصيل تخص حياته الشخصية والمهنية.

حيث قال عمايري إنّه لم يخطئ في حقّ طليقته الفنانة أمل عرفة، كما أنّها أيضاً لم تُخطئ في حقه.

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واضاف : “بجوز احنا الاثنين أخطأنا ولكن من دون  وعي.. ولا توجد مشكلة جذرية أدت للطلاق كما يتخيل البعض”.


وحسم عمايري إمكانية عودته هو وزوجته السابقة أمل عرفة من جديد، مؤكداً أنَّ هذا الموضوع منتهي تماماً، ولم يفكران في العودة مرةً أخرى.


وتحدَّث عن بناته قائلاً: “علاقتي بهن جيدة جداً، وهن لا يريدنَّ أن ارتبط أبداً.. أما بالنسبة لوالدتهن يتمنيْن أن ترتبط أو تتزوج”

 

ورداً على سؤال حول رأيه بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فقال: “نادين نجيم اشتغلت على نفسها هذا العام”، مشيراً إلى أنّ هذا الشيء اتضح بقوة من خلال تغييرها النمط الذي اعتادت  تقديمه.


وكشف عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين النجم جورج وسوف، قائلاً: “مستحيل أزعل من أبو وديع.. هذا الشخص ظاهرة وأيقونة، أنا أحترمه كثيراً”.


وعن ترشيح جورج وسوف له لكي يُجسِّد قصة حياته، فقال: “يا ريت.. لكنّ هذا الدور يجيب أجل الممثل؛ لأنه سيُحاول بذل أقصى جهده، لكي يصل إلى كاريزمته”

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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