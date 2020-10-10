عبير شمس الدين تكشف حقيقة إعتذارها عن الكندوش

الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة السورية عبير شمس الدين ما تم تداوله من انباء حول اعتذارها عن مسلسل "الكندوش" إسوة بزميليها الممثلين السوريين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري.

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وقد اشارت الى أنها مازالت في طور القراءة وأنها لم تحسم أمرها بعد بالمشاركة أو الاعتذار، مشيرة إلى أن الاحتمالين واردين.



ومن جهة اخرى تشارك عبير في "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر بشخصيه "اعتدال"، وهي امرأة سورية قادمة من لبنان إلى الحارة للانتقام من أحد الأشخاص، تحاول شراء أكبر عدد من الأملاك لهدف معين ، وهي شخصية قوية وأنيقة وملفتة للنظر.



المصدر : الفن



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