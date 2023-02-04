عبير صبري توضح حقيقة خلافها مع ريهام حجاج

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة عبير صبري خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090" حقيقة الأخبار التي انتشرت عن وجود خلاف بينها وبين الفنانة ريهام حجاج في كواليس مسلسل "جميلة" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

اضافة اعلان



ونفت عبير وجود أي خلاف بينها وبين ريهام أو تدخلات في تغيير السيناريو قائلة: "الكواليس مفيش أحلى من كده، ومفيش أي مشكلة من أي نوع، الكتابة مش مسموح حد يتدخل فيها والأستاذ أيمن سلامة لسه بيكتب، وهقول سر المفروض مقولوش، ريهام حجاج طلبت من الأستاذ أيمن سلامة أنه ميزودش شغلها ويدي فرصة للزملاء، ودا عكس كل اللي بيتقال عنها".



وأكملت: "ريهام حجاج لا تتدخل في أي شيء والمسلسل من إنتاج العدل جروب والمنتج جمال العدل متواجد يوميا ويشرف على كل التفاصيل في التصوير، أي حاجة بتتقال على ريهام حجاج غير صحيحة هي مظلومة في كل حاجة والناس عايزة تحطها في صورة غير صورتها.





وتابعت: "ريهام حجاج شخصية هادية إلى أقصى درجة وغير محبة للسوشيال ميديا، هي بتحب تقدم الشغل والناس تتفرج، بحاول أقنعها إننا ننزل صور وأخبار عن المسلسل وهي مش بتحب، ودا بيخلي الدنيا هادية والناس تبقى عاوزة تعرف أي حاجة عننا ويطلعوا إشاعات عشان نطلع نرد".



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة