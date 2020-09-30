الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

تخفيض اسعار المحروقات بالاردن

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم

الكشف عن التوصيات بشأن دوام المدارس والجامعات

مصدر : الحكومة قد تتجه لفرض حظر شامل في مناطق بعمان

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي

اجتماع مع الرزاز وتوصيات حكومية جديدة بشأن كورونا

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا




الأربعاء، 30-09-2020 02:07 م

عدنان أبو الشامات يستهزء من شكل عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني

3768919_1599064838


الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان السوري عدنان أبو الشامات للكثير من الانتقادات وذلك بعد ان استهزء من شكل الفنانين عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني، وذلك لـ لجوئهم إلى عمليات التجميل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

اضافة اعلان

حيث انه قال :"ما بيغيظني غير انو زميلاتنا كل سنة بلاقيهم صغروا عشر سنين ونحنا ما في غير عم نكبر ونهرهر، يلي بيقلل أدب بالتعليق حذف أو بلوك فوراً".


ليرد أحد المتابعين قائلاً :"لا في عندك ناس عم تصغر متل تامر حسني، عمرو دياب، عاصي الحلاني" .

 

ليرد عليه أبو الشامات باستهزاء، قائلاً: "هدول زميلاتنا كمان".


المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

شاهد كيف أصبح طفل فيلم الدادا دودي بعد 12 عاما.. صور

54-6

رد صادم من تيم حسن على عدم نشره صور تجمعه بزوجته واولاده

أم-كلثوم-1

حظر بث أغاني أم كلثوم في مصر!

914730_original

الفنان عادل إمام يساعد متضرّري كورونا.. صورة

1-nicole-bassem-1-10-11-2016

الموت يغيّب نجماً عربياً ونجوم سوريا في حداد.. صور

غلاف_مسلسل_الهيبة_العودة

أبطال الهيبة في الإعلان الأول قبل العرض

أخبار متعلقة
93489612492bc45a4b7bcbcc50b1e4d7

تامر حسني يرد على الساخرين من صورته قبل الشهرة

2020_8_5_23_49_55_681

تأجيل حفل عمرو دياب في اليوم الوطني السعودي لهذا السبب !

عمرو-دياب-يحضر-مفاجأة-لجمهوره

12 شرطًا لحضور حفل الفنان عمرو دياب بالسعودية في ظل أزمة كورونا !

2020_8_27_17_15_23_370

تامر حسني يحقق نجاحا كبيرا بـ اختراع

45656

فيديو جديد للفنان عمرو دياب دون دينا الشربيني يثير الجدل!.. شاهد

2511776-1954016528

ظهور يثير الجدل للفنان عمرو دياب أثناء حفل زفاف!.. شاهد