عدنان أبو الشامات يستهزء من شكل عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان السوري عدنان أبو الشامات للكثير من الانتقادات وذلك بعد ان استهزء من شكل الفنانين عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني، وذلك لـ لجوئهم إلى عمليات التجميل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

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حيث انه قال :"ما بيغيظني غير انو زميلاتنا كل سنة بلاقيهم صغروا عشر سنين ونحنا ما في غير عم نكبر ونهرهر، يلي بيقلل أدب بالتعليق حذف أو بلوك فوراً".



ليرد أحد المتابعين قائلاً :"لا في عندك ناس عم تصغر متل تامر حسني، عمرو دياب، عاصي الحلاني" .

ليرد عليه أبو الشامات باستهزاء، قائلاً: "هدول زميلاتنا كمان".



المصدر : الفن

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