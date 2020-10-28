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الأربعاء، 28-10-2020 12:26 م

عرض فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي.. الليلة

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الوكيل الإخباري _ بعد غياب اربع سنوات عن السينما عادت الفنانة منى زكي من جديد بفيلم "الصندوق الأسود" الذي ستم عرضه اليوم فى دور العرض .


وقد اشارت زكي بعد عودتها للسينما الى ان السينما بالنسبة لها مختلفة كما ان فترة الغياب أربع سنوات كانت فترة سريعة بالنسبة لها حيث انها قالت :"  رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى ألاقي حاجة كويسة بس  بلاش نعد فترة الغياب". 

المصدر : صدى البلد

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