عرض فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي.. الليلة

الوكيل الإخباري _ بعد غياب اربع سنوات عن السينما عادت الفنانة منى زكي من جديد بفيلم "الصندوق الأسود" الذي ستم عرضه اليوم فى دور العرض .





وقد اشارت زكي بعد عودتها للسينما الى ان السينما بالنسبة لها مختلفة كما ان فترة الغياب أربع سنوات كانت فترة سريعة بالنسبة لها حيث انها قالت :" رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى ألاقي حاجة كويسة بس بلاش نعد فترة الغياب".



المصدر : صدى البلد

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